Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.
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