Гатиятулин про 1:5 от «Торпедо»: «Ак Барс» выпал из ритма, дали ребятам отдохнуть после насыщенного календаря. Семь минут мы неплохо играли, потом не хватило скорости»

Казанский клуб потерпел поражение со счетом 1:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Была пауза, после насыщенного календаря дали ребятам возможность отдохнуть, уделили внимание восстановлению, потому что впереди месяц игры через день, через два.
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