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Военное обозрение

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Япония начала испытании рельсотрона на корабле-носителе

Япония начала испытании рельсотрона на корабле-носителе

Экспериментальная рельсовая пушка обр. 2018 г. С целью повышения огневой мощи корабельной артиллерии японская военная промышленность разрабатывает перспективную электромагнитную пушку.

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