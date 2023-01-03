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Эдриан Ньюи: «Ред Булл» ждет трудный год в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом»

Эдриан Ньюи рассказал, как на выступления «Ред Булл» повлияет наказание за перерасход. Время на разработку аэродинамики сокращено на десять процентов за превышение потолка расходов в 2021 году.

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