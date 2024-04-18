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Володин: США и Евросоюз, вероятно, выделили деньги на свержение властей Грузии

Володин: США и Евросоюз, вероятно, выделили деньги на свержение властей Грузии

Соединенные Штаты и Европейский союз, вероятно, выделили деньги на свержение руководства Грузии. С соответствующим предположением выступил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

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