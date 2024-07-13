В Германии отреагировали на отказ во въезде на Украину немецкому депутату

На отказ во въезде на Украину депутату немецкого парламента Зёрену Пелльманну и включение его в список «Миротворец» отреагировали представители парламентской группы «Левые», сообщают 13 июля «РИА Новости».
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