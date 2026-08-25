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Хорас Грант о Калебе Уилсоне: «Просто чертов монстр. Со времен Деррика Роуза это один из величайших выборов, которые сделали «Буллс»

Легенда « Чикаго » и четырехкратный чемпион НБА Хорас Грант поделился своим мнением о новичке «Буллс» Калебе Уилсоне (4-й номер драфта).

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