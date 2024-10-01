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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Про службу в столице и зоне СВО из уст сотрудника ОВМ УВД по ЮВАО

Старший инспектор отделения миграционного контроля отдела по вопросам миграции УВД по ЮВАО майор полиции Геннадий Васильевич Думбрава рассказал о своей повседневной работе и о командировке в зону специальной военной операции.

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