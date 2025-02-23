Три года СВО. "Тактика удава" в действии. Ответ на главный вопрос: Зачем Россия копит резервы?

Сегодня исполняется три года с начала СВО. Русская армия продолжает реализовывать "тактику удава". Аналитик Аслан Нахушев дал ответ на главный вопрос фронта: зачем Россия копит резервы?С самого старта СВО Россия стала пользоваться тактикой медленного и методичного перемалывания резервов ВСУ.