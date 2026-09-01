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Царьград

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"Астон Вилла" подписала 18-летнего сенегальца Мбайе за €55 млн

"Астон Вилла" подписала 18-летнего сенегальца Мбайе за €55 млн

"Астон Вилла" объявила о трансфере Ибраима Мбайе из "Пари Сен-Жермен". Английский клуб заплатил за 18-летнего вингера 55 миллионов евро.

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