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115 000 оборотов в минуту при массе меньше 300 граммов. Представлен фен Laifen Air Pro

115 000 оборотов в минуту при массе меньше 300 граммов. Представлен фен Laifen Air Pro

С режимами холодного, теплого и горячего воздуха На выставке IFA 2026 бренд Laifen представил новый компактный высокоскоростной фен Air Pro.

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