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Славянская доктрина

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Когда Германия поумнеет?

Когда Германия поумнеет?

Исторические напёрстки Когда Германия поумнеет? Сенсацию подвезли. Даже две: Великобритания намерена заключить с Евросоюзом полноценный военный пакт, но сначала в полной мере восстановить прежние всеобъемлющие отношения с Германией «как при бабушке» (фрау канцлерин Меркель), то есть – вернуться к статус-кво периода «до Brexit».

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Eduard
Когда Шольца повесят!
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