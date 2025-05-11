Плюс три очка от ´Минска-2´.

На отчетную игру бобруйчане вышли в таком же стартовом составе, как и на прошлый матч с ´Островцом´: №54 Никита Паценко, №3 Александр Кучинский, №4 Владислав Соланович, №5 Павел Селезнев, №7 Арсений Ачаповский, №10 Юрий Козлов, №18 Вадим Ткаченко, №19 Никита Соколовский, №21 Никита Голуб, №77 Артем Зимин и №88 Павел Дубовский.