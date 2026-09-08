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Спорт Уик-Энд

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«Что за херня? Глушенков удочку никогда в руках не держал, и вообще ему рыбу жалко» - экс- директор академии «Чертаново» о нашумевшем вбросе

«Что за херня? Глушенков удочку никогда в руках не держал, и вообще ему рыбу жалко» - экс- директор академии «Чертаново» о нашумевшем вбросе

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая на днях заявил, что Глушенков отказался продлевать контракт с петербургским клубом на ранее согласованных условиях.

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