Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Xiaomi обогнала Apple и выпустила складной смартфон Xiaomi 18 Fold

iPhone Duo выйдет только в конце октября Xiaomi перехватила инициативу у Apple: компания объявила о старте продаж Xiaomi 18 Fold, тогда как первый складной iPhone должен появиться только в конце октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым