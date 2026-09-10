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Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Xiaomi обогнала Apple и выпустила складной смартфон Xiaomi 18 Fold

Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Xiaomi обогнала Apple и выпустила складной смартфон Xiaomi 18 Fold

iPhone Duo выйдет только в конце октября Xiaomi перехватила инициативу у Apple: компания объявила о старте продаж Xiaomi 18 Fold, тогда как первый складной iPhone должен появиться только в конце октября.

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