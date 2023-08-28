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Рейтинг ATP. Лехечка дебютировал в топ-30, Сафиуллин вернулся в топ-60

Роман Сафиуллин вернулся в топ-60, Ботик ван де Зандшульп оттуда выпал. Чемпион турнира в Уинстон-Сейлеме Себастьян Баес поднялся на 10 строчек.

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