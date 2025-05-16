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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Лоза назвал имена российских артистов, которым не место на сцене

Известный отечественный композитор, певец и автор песен Юрий Лоза раскритиковал молодых исполнителей, заявив, что многим из них, в частности, Люсе Чеботиной, Клаве Коке, Хабибу и Косте Лакосте не место на….

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