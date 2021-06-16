Регионы России

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Медведев, праймериз, скандалы в регионах. О чем следует знать в преддверии съезда «Единой России»

Медведев, праймериз, скандалы в регионах. О чем следует знать в преддверии съезда «Единой России»

Медведев, праймериз, скандалы в регионах. О чем следует знать в преддверии съезда «Единой России» Ксения ШиряеваВ субботу, 19 июня, состоится съезд «Единой России», который станет отправной точкой для перехода в следующий этап предвыборного цикла.

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andmitry
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andmitry
" ЕР много порядочных, достойных, хороших депутатов, " Нету. Достойные, хорошие депутаты не голосуют за людоедскую пенсионную реформу. Есть послушные. Одна Поклонская не покривила душой. ОДНА. Вот это хороший, достойный депутат, болеющий за свой народ, а не за кошельки олигархов.

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