Медведев, праймериз, скандалы в регионах. О чем следует знать в преддверии съезда «Единой России» Ксения ШиряеваВ субботу, 19 июня, состоится съезд «Единой России», который станет отправной точкой для перехода в следующий этап предвыборного цикла.