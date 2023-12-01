Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что в конфликте с Россией с началом зимы наступила новая фаза. «Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления», — говорится в заявлении Associated Press.
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