День милиции в Беларуси отметят 4 марта 2024 года Дмитрий СавенковПраздник милиции в Беларуси отмечается ежегодно в четвертый день марта, а в 2024 году он будет отмечен в понедельник.
День милиции в Беларуси отметят 4 марта 2024 года
Комментарии
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Александр Фейлинг
Мои поздравления служащим милиции Белоруссии. У нас в России, к сожалению, не хотят проводить параллели между полицаями в ВОВ и в угоду амерам переименовали милицию, нисколько не озаботившись чувствами людей переживших войну на оккупированных территориях. Но, возможно, это и лучше -я помню ещё милицию СССР. Там тоже всякое было, но такого как сейчас...?
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