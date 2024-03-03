День милиции в Беларуси отметят 4 марта 2024 года

Александр Фейлинг

Мои поздравления служащим милиции Белоруссии. У нас в России, к сожалению, не хотят проводить параллели между полицаями в ВОВ и в угоду амерам переименовали милицию, нисколько не озаботившись чувствами людей переживших войну на оккупированных территориях. Но, возможно, это и лучше -я помню ещё милицию СССР. Там тоже всякое было, но такого как сейчас...?