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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае предъявили обвинение водителю, насмерть сбившему 16-летнюю девочку

В Алтайском крае предъявили обвинение водителю, насмерть сбившему 16-летнюю девочку

Мужчину заключили под стражу В Алтайском крае следователи предъявили обвинение жителю Солонешенского района, который 21 мая в пьяном виде сбил 16-летнюю девочку в селе Солонешное и скрылся с места происшествия.

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