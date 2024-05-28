В Алтайском крае предъявили обвинение водителю, насмерть сбившему 16-летнюю девочку

Мужчину заключили под стражу В Алтайском крае следователи предъявили обвинение жителю Солонешенского района, который 21 мая в пьяном виде сбил 16-летнюю девочку в селе Солонешное и скрылся с места происшествия.
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