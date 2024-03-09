Бразильский инфлюэнсер назвал сына Дави Криштиану Роналду. У него 21,2 млн подписчиков в инстаграме, он фанат португальца

«Самый счастливый момент в нашей жизни, наш величайший подарок, добро пожаловать, Дави Криштиану Роналду! Спасибо тебе, Господи», – написал в своем аккаунте популярный бразильский блогер и инфлюэнсер Иран Феррейра.
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