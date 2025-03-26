Сенатор США призвал уволиться главу Пентагона из-за журналиста в чате

Подать в отставку должны глава Пентагона Питер Хегсет и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, заявил сенатор-демократ Марк Уорнер 26 марта в своем аккаунте в соцсети Х Совершить такой поступок политик призвал на фоне скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников, который был создан для обсуждения ударов по хуситам, и в который якобы добавили главного редактора журнала Atlantic.
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