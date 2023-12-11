Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Великобритания возглавит новую коалицию по поддержке Украины на море вместе с Норвегией. На сайте британского министерства обороны сообщается, что передача Киеву двух тральщиков типа Minehunter уже согласована.
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