Рубио: условия России по мораторию в Черном море включают снятие европейских санкций

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень условий, выдвинутых Россией для введения моратория на удары в Черном море, включает требование о снятии санкций, введенных Европейским Союзом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии