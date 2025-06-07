Как скандал между Трампом и Маском повлияет на планы «сделать Америку снова великой»

Несомненно, главной новостью международной политики последних дней является публичный скандал между двумя главными «имперцами» в США, Дональдом Трампом и Илоном Маском, вылившим друг на друга ушат грязи и компромата.
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