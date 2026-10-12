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Аргументы и Факты

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Мосбезопасность помогла разрешить конфликт жильцов на Никитском бульваре

Мосбезопасность помогла разрешить конфликт жильцов на Никитском бульваре

На протяжении трех месяцев представители городских служб вместе с участниками народных дружин каждый день приходили в дом на Никитском бульваре, где агрессивный сосед старался вынудить законных владельцев квартиры съехать.

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