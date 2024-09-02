Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, но этого недостаточно

Президент признался, что не может правильно организовать свой рабочий день Президент России Владимир Путин принял участие в открытом уроке "Разговор о важном" в школе № 20 в Кызыле и рассказал, что обычно спит шесть часов в сутки, сообщает РИА Новости.
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