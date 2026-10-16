В компании, где есть женщины, общение всегда идет по-особенному: в нем царит сумасшедшая непредсказуемость.
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Хорошо быть девочкой в розовом пальто! Можно и в зелененьком, но уже не то…
Хорошо быть девушкой в норковом манто!
Можно и не девушкой, но уже не то…
Хорошо французом быть! Жаком Ив Кусто!
Можно молдаванином, но уже не то!
Хорошо по городу мчаться на авто!
Можно и в автобусе, но уже не то…
Славно выпить водочки, граммов, этак, сто!
Можно минералочки, но уже не то.
Славно выйти вечером — глянуть, где и что.
Можно и посуду мыть, но уже не то.
Хорошо омаров есть, запивать шато.
Можно пиво с воблою, но уже не то.
Стать бы знаменитою, как Бриджит Бардо.
Можно как Крачковская, но уже не то.
Хорошо жонглером быть в цирке шапито!
Можно и уборщицей, но уже не то…
Хорошо бы отпуск взять, ЭТАК, дней на сто.
Можно и уволиться… — но уже не то… (из сети)