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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ренн» арендовал защитника «Тулузы» Крессуэлла за 2,5 млн евро с обязательным выкупом за 22,5+3 млн

Чарли Крессуэлл перешел в «Ренн» из «Тулузы».  Красно-черные объявили о подписании 23-летнего защитника на правах аренды из «Тулузы» с обязательным выкупом.

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