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4 «нулевых» пациента, в честь которых назвали ранее неизвестные болезни

4 «нулевых» пациента, в честь которых назвали ранее неизвестные болезни

Вы замечали, что многие болезни названы именами и фамилиями каких-то людей? По мере открытый в медицине появлялись ранее неизвестные патологии, и часть из них получила названия в честь имен «нулевых» пациентов.

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