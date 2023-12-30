4 «нулевых» пациента, в честь которых назвали ранее неизвестные болезни

Вы замечали, что многие болезни названы именами и фамилиями каких-то людей? По мере открытый в медицине появлялись ранее неизвестные патологии, и часть из них получила названия в честь имен «нулевых» пациентов.
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