Трамп заявил, что Зеленский и его окружение вредят Украине Отношения президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского вновь обострились на фоне разногласий по поводу ударов Украины по российским НПЗ, возможного смягчения санкций против России и перспектив мирного урегулирования.
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все эти "отказы" - лишь поверхность, внутри необходимость гегемона поставить ситуацию на паузу, а напротив - некоторое непонимание, а скорее неготовность, срединной массе соответствовать "высоким" задачам. неготовность отражает отсутствие ясных перспектив, не более того. считать, что там "бунт на корабле" нельзя, ибо система глобального частного бабла вполне устойчива и её краха пока не видно. переформатирование? - да! краха нет... т.ч. просто наблюдаем внимательно.
Для поддержания интереса к фигуре Зеленского как "лидера" европейских стран, выступающих против "агрессии" России и предоставляющего Украину как "полигон" с использованием новых технологий ведения боя, с ослаблением экономического потенциала России, западные СМИ ведут постоянную "обработку мозгов" своих граждан.
Трамп, понимая что даже в своей партии не имеет 100% поддержку, не может "бросить поддержку" ВСУ. При этом сейчас уже понятно что ему не нужно скрывать то, что идёт противостояние с европейцами, поддерживающих демократов перед выборами в Конгресс.
Значит упор только на деньги - траты на Украину не оправдались, удары ВСУ по российским НПЗ не позволяют снизить плату граждан США за дизтопливо.
Войну затеяли и продолжают США ...Кто наводит ракеты на Сургут ?..США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки* не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.
Донни злится, что какая то ничтожная шавка смеет не выполнять приказы своего хозяина!)