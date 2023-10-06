Путин: СВО завершится с получением гарантий безопасности России

Как заявил в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин, в ходе проведения спецоперации речь идет в первую очередь о гарантиях безопасности для России и ее народов, а не о территориях.
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