Евросоюз рассчитывает на Тайвань в вопросе наращивания поставок микрочипов, но опасается реакции Пекина

Правительственные чиновники Тайваня расхваливали его лидирующие позиции в секторе производства чипов, одновременно обращаясь к Европейскому союзу с призывом начать переговоры о торговой сделке, чего Тайбэй давно добивается.
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