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Царьград

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Русские беспилотники ударили по Германии? "Лейпциг был близок к катастрофе"

Русские беспилотники ударили по Германии? "Лейпциг был близок к катастрофе"

Инсценировка в стиле МИ-6 с попыткой дроновой атаки Россией – "а кем же ещё?" - занимающихся доставкой западного оружия украинских транспортных самолётов в аэропорту Лейпцига/Галле преследует очевидные цели.

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