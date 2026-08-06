Инсценировка в стиле МИ-6 с попыткой дроновой атаки Россией – "а кем же ещё?" - занимающихся доставкой западного оружия украинских транспортных самолётов в аэропорту Лейпцига/Галле преследует очевидные цели.
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