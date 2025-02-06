Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани

Попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать север Астраханской области провалилась. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Ахтубинского района — муниципального образования, расположенного на северо-востоке области.
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