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Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани

Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани

Попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать север Астраханской области провалилась. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Ахтубинского района — муниципального образования, расположенного на северо-востоке области.

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