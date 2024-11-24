День 25 ноября в истории

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1999 году в память об убитых в этот день в 1960 году по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо сестрах Мирабаль — Патрии, Минервы и Марии Терезы.