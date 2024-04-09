В Иркутске увеличили время перехода дороги по улице Маяковского

В Иркутске отрегулирован светофор на пересечении улиц Маяковского и 2-й Железнодорожной. Ранее короткий зеленый сигнал светофора не позволял детям своевременно пересечь две проезжие части, что создавало угрозу их безопасности.
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