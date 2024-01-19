В трамвае в Екатеринбурге катается старушка с потерей памяти

Бабушка без шапки и штанов села в вагон рано утром 19 января и не смогла сказать, куда направляется.В Екатеринбурге кондуктор 1 трамвая рассказала о пожилой женщине, зашедшей ранним утром в вагон и не знавшей, куда едет.