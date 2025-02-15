В Польше призвали срочно подготовить европейский план по Украине

А не до хрена ли планов .Пора уже странам Африки свой план выдать.Ну ещё останется план каких-нибудь марсиан.

Светлана Петрова

План о разделе не дает им покоя? Как на них может повлиять перемирие? Мы с ними мириться не готовы, а они хотят продолжать воевать с нами? Танки готовят