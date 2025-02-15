Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсетях, что Европе следует срочно подготовить свой план по разрешению украинского кризиса.
В Польше призвали срочно подготовить европейский план по Украине
Комментарии
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Александр Бабин
А не до хрена ли планов .Пора уже странам Африки свой план выдать.Ну ещё останется план каких-нибудь марсиан.
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19 час.
Светлана Петрова
План о разделе не дает им покоя? Как на них может повлиять перемирие? Мы с ними мириться не готовы, а они хотят продолжать воевать с нами? Танки готовят
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19 час.
Иван Ураганов
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18 час.
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