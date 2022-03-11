В Новомосковске предприниматель заплатит 30 тысяч за незаконную продажу сигарет

Дело об административном нарушении в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте табачных изделий, рассмотрел мировой судья Новомосковского судебного района Тульской области, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело об административном нарушении в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте табачных изделий, рассмотрел мировой судья Новомосковского судебного района Тульской области, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
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