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В Новомосковске предприниматель заплатит 30 тысяч за незаконную продажу сигарет

В Новомосковске предприниматель заплатит 30 тысяч за незаконную продажу сигарет

Дело об административном нарушении в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте табачных изделий, рассмотрел мировой судья Новомосковского судебного района Тульской области, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

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