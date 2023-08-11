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Алькарас о плотном графике на «Мастерсе» в Торонто: «У меня лучший физиотерапевт в туре. Я в него верю»

В третьем круге он обыграл Хуберта Хуркача – 3:6, 7:6(2), 7:6(3). В решающем сете испанец вел 5:2 и дважды не подал на матч, упустив два матчбола.

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