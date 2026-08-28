Путин за рулем Volga К50 пошутил о реакции на свою поездку

Кирилл Зыков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин 28 августа во время посещения производственного кластера в Нижегородской области протестировал кроссовер Volga К50, пошутив над реакцией на свою поездку.
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