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Путин за рулем Volga К50 пошутил о реакции на свою поездку

Путин за рулем Volga К50 пошутил о реакции на свою поездку

Кирилл Зыков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин 28 августа во время посещения производственного кластера в Нижегородской области протестировал кроссовер Volga К50, пошутив над реакцией на свою поездку.

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