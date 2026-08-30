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Пронедра

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Названы три условия, чтобы получить пенсию по старости

Названы три условия, чтобы получить пенсию по старости

Российская пенсионная система продолжает проходить через этап изменений, начавшийся несколько лет назад.

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