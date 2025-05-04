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Всё о женщинах

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10 вещей, которые нужно знать перед тем, как завести собаку или кошку — опыт владельцев

10 вещей, которые нужно знать перед тем, как завести собаку или кошку — опыт владельцев

Владельцы собак и кошек поделились вещами, которые хотели бы знать до появления питомца. Оказывается, далеко не все собачники были готовы к ранним подъемам и дрессировке, а кошатники не знали, что им предстоит убрать ценные вещи с полок и уделять особое внимание лотку.

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