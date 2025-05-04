Владельцы собак и кошек поделились вещами, которые хотели бы знать до появления питомца. Оказывается, далеко не все собачники были готовы к ранним подъемам и дрессировке, а кошатники не знали, что им предстоит убрать ценные вещи с полок и уделять особое внимание лотку.