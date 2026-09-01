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Аргументы и Факты

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Каллас: в фонде ЕС с 2023 года заблокированы €6,6 млрд для Украины

Каллас: в фонде ЕС с 2023 года заблокированы €6,6 млрд для Украины

В общей сложности 6,6 миллиарда евро остаются заблокированными в так называемом Фонде мира ЕС, через который Брюссель ранее оплачивал поставки оружия для ВСУ, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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