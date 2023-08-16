Мощные взрывы прогремели в Измаиле и Рени на Украине

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лина любимцева

Если бы Павел Вовченко, бывший начальник порта Рени, видел, что с его портом сейчас... думаю, умер бы во второй раз!! Сразу и на месте!!... ВОТ ТАК поддерживать бандэровцев... Только понял бы? Сколько я на него ГАРКАЛА в отношении бандэрья поганого, он все время за них топил...