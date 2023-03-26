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Джеррард о Кейне: «Я был на его месте, думал, достаточно ли хорош «Ливерпуль» для завоевания медалей, получу ли я от карьеры то, чего хочу. Его ждет важное решение»

Стивен Джеррард рассказал, что понимает сомнения Харри Кейна по поводу будущего. «Ему предстоит принять очень важное решение с точки зрения дальнейшей карьеры.

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