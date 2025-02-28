Роспотребнадзор назвал число заболевших гриппом и ОРВИ брянцев

В брянских школах детей переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости.В Брянской области с 17 по 23 февраля 2025 года зарегистрировано 11 194 обращения по поводу ОРВИ и гриппа, что на 13,36% больше, чем на предыдущей неделе.