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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Роспотребнадзор назвал число заболевших гриппом и ОРВИ брянцев

Роспотребнадзор назвал число заболевших гриппом и ОРВИ брянцев

В брянских школах детей переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости.В Брянской области с 17 по 23 февраля 2025 года зарегистрировано 11 194 обращения по поводу ОРВИ и гриппа, что на 13,36% больше, чем на предыдущей неделе.

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