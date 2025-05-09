Вчера состоялся телефонный разговор главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого собеседники поздравили друг друга с победой над нацизмом в Европе в 1945 году.
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